Berlin - Dirk Nowitzki schwärmte von einem "Sommermärchen", doch eine goldene WM-Krönung wird es für die deutschen Basketballerinnen nicht geben. Brav klatschten Leonie Fiebich und Co. nach dem 64:86 (38:45) im Halbfinale mit den überlegenen Französinnen ab, dann bedankten sie sich bei den Fans in der ausverkauften Berliner Halle.



Den sensationellen Sprung ins WM-Endspiel verpassten die Gastgeberinnen zwar, der Traum von einer Medaille aber lebt weiter. Deutschland verfehlte zwei Tage nach dem spektakulären Coup gegen Europameister Belgien die nächste Überraschung. Gegner im Bronze-Spiel am Sonntag (16.30 Uhr) ist Spanien, das sein Halbfinale mit 66:76 gegen Topfavorit USA verlor.