Die Kräuterwoche vom 2. bis 9. August startet am Sonntag, dem 2. August mit einer Quellwanderung auf den erst im vergangenen Jahr eröffneten Rundwanderweg. Start ist 14 Uhr der Wanderparkplatz an der Sporthalle. Geplant ist im Anschluss, so gegen 16.30 Uhr, eine Verköstigung. Der Regionale Förderverein Thüringer Kräutergarten/Olitätenland lädt dazu ein. Unterwegs gibt es Informationen über die am Wegesrand wachsenden Kräuter und ihre Heilwirkung.