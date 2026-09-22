Heiliger Stuhl: 30 Jahre Vertrag zwischen Sachsen und dem Vatikan

Dresden/Rom (dpa/sn) - Sachsen kann auf gute Verbindungen zum Heiligen Stuhl in Rom bauen. Wenn Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) heute mit einer Delegation in die italienische Hauptstadt reist, soll auch ein Jubiläum begangen werden. Vor 30 Jahren schloss Sachsen einen Vertrag mit dem Vatikan. Er klärt bis heute den Religionsunterricht an öffentlichen Schulen, die Präsenz der Kirche in Rundfunk und Fernsehen, die Seelsorge in staatlichen Einrichtungen wie Gefängnissen, die Denkmalpflege und die Kirchensteuer.