Alexander Ludwig, Trainer Heiligenstadt: „Wir wollten engagiert spielen, den Ball laufen lassen, Tore schießen. Das ist uns heute gelungen. Es waren verdiente drei Punkte, aber auch nicht mehr. Wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns, vor allen Dingen im letzten Drittel. Dass wir noch zielstrebiger sind, noch geiler, dass man Tore schießen möchte und will! Nichtsdestotrotz: Ich denke, die Jungs freuen sich jetzt schon unheimlich auf das Pokalspiel gegen Erfurt. Das ist auch ein Spiel, wo wir mal nicht Favorit sind, was uns vielleicht ganz gut tut. Die Jungs sollen es einfach genießen und Spaß haben. Aber noch zu Suhl: Also ich finde es super, wie du (Steffen Kolk, Trainer des 1. Suhler SV – Anm. d. Red.) mit deinen Jungs sprichst. Gebt nicht auf, gebt weiter Gas!“