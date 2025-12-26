„Es ist dies die wohl weltgrößte Geburtstagsfeier, die es gibt“, begrüßt Pfarrer Steffen Pospischil an Heiligabend die Besucher in der Stadtkirche. „Guter Gott, du kommst in unsere Welt, du willst mit uns Mensch sein“, verkündet er die Botschaft des Weihnachtsfestes, die Hoffnung stiften soll in einer immer schwieriger werdenden Welt. Vielleicht ist es gerade diese Botschaft des Friedens und der Hoffnung, weshalb für so viele Menschen ein Kirchenbesuch an Heiligabend zum festen Bestandteil vor ihrer privaten Familienfeier zum Weihnachtsfest geworden ist. Mit der Lesung des berühmten Lukas-Evangeliums „Es begab sich aber zu der Zeit, da ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging und alle Welt geschätzt werde. Da machten sich auch auf Maria und Joseph, um sich schätzen zu lassen.“ werden die Besucher auf dieses Fest eingestimmt.