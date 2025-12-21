Stärker können Kontraste nicht sein. Keine 24 Stunden zuvor war im großen Saal des Volkshauses noch von Krieg und der Verzweiflung die Rede, ob Europa untergeht oder ob es noch einen Ausweg aus der gegenwärtigen weltweiten Krise gibt. Am Nachmittag danach dann ließ bereits das Bühnenbild ahnen, dass hier die heile Welt eingezogen ist: Auf der rechten Bühnenseite knisterte das Feuer im Kamin (wenn auch nur elektronisch), links eine Futterkrippe mit einem Schaf, alles vom (Kunst-)Schnee angezuckert. Bilderbuch-Winter – so recht zur Einstimmung auf das Fest aller Feste.