Heikle Mehrheitssuche: Bekommt Thüringen bald den ersten AfD-Verfassungsrichter?

Doch auch die Amtszeit der stellvertretenden Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes ist endlich. Ein Posten ist unbesetzt, drei Amtszeiten von Stellvertretern enden 2029, zwei 2030, die einer Stellvertreterin im Jahr 2031 und zwei im Jahr 2032.

Nach Angaben des Verfassungsgerichtshofes setzt eine Beschlussfähigkeit des Gerichts "grundsätzlich eine volle Besetzung von neun Personen voraus". Es gibt nur wenige Ausnahmen. Demnach ist aber ein Unterschreiten dieser Personenzahl in der laufenden Legislaturperiode nicht zu erwarten - auch nicht im schlechtesten Szenario, wenn alle Bemühungen, Nachfolger zu wählen, scheitern. Was danach kommt? Völlig unklar - 2029 ist Landtagswahl, niemand kann vorhersehen, wie sich die Mehrheitsverhältnisse dann verändern.

Paketlösung

Die Fraktionen im Thüringer Landtag wissen, dass eine Lösung hermuss. Kompliziert wird es auch, weil noch mehr unbesetzte Personalien für Frust sorgen: Bisher wurde noch kein Vertreter der AfD-Fraktion ins Landtagspräsidium gewählt. Der Posten ist also noch offen. Alle anderen Fraktionen sind dort mit Abgeordneten vertreten. Bei den wichtigen Richterwahl- und Staatsanwältewahlausschüssen ist es andersherum: Hier wurden die AfD-Kandidaten bereits gewählt, aber noch nicht die Vertreterinnen und Vertreter der anderen Fraktionen.

"Das Ziel von uns ist, dass wir eine Gesamtlösung finden für beide Positionen und auch für die Stellvertreterposition", sagt CDU-Fraktionschef Andreas Bühl mit Blick auf die Nachbesetzung von Verfassungsrichtern. "Und für uns ist natürlich auch der Richterwahlausschuss bedeutend und der Staatsanwältewahlausschuss." Bühlt kündigt an, dass die Koalition aus CDU, BSW und SPD einen Vorschlag für einen Verfassungsrichter machen werde. Anschließend werde man sich mit dem Kandidaten der AfD beschäftigen.

Die AfD-Fraktion hatte bereits einen Kandidaten präsentiert - den Rechtsanwalt von Thüringens AfD-Chef Björn Höcke, Ralf Hornemann. Der Erfurter Jurist verteidigte Höcke etwa in den Prozessen am Landgericht Halle, als es um die Verwendung einer SA-Parole ging. Das Landgericht verhängte im Mai und Juli 2024 jeweils Geldstrafen gegen Höcke. Der Bundesgerichtshof bestätigte im Jahr 2025 die zwei Verurteilungen. Sie sind rechtskräftig.

Der AfD-Abgeordnete Schlösser bekräftigte, dass die AfD-Abgeordneten an dem Kandidaten für die Nachbesetzung des Verfassungsrichterpostens festhalten wollen. Zu einer möglichen Paketlösung sagte Schlösser hingegen: "Da sind wir ganz vorsichtig." Zugleich betonte Schlösser, es gebe keine Vorbedingung für die Besetzung des Richterwahlausschusses und Staatsanwältewahlausschusses. "Das Einzige, was wir wirklich wollen, ist, dass die Kandidaten sich bei uns vorstellen. Das ist ein völlig übliches Verfahren."

AfD-Vertreter im Landtagspräsidium oder als Verfassungsrichter?

Die BSW-Fraktionschefin Sigrid Hupach kündigte zudem an, dass sich ein AfD-Kandidat in der BSW-Fraktion vorstellen kann. Sie machte klar, dass sie auch eine Verknüpfung mit dem offenen Posten im Landtagspräsidium für möglich hält. "Wir streben auch weiterhin eine Paketlösung an - auch hinsichtlich Vize-Präsidentenwahl", sagte sie der dpa.

Es komme aber auf den Kandidaten an. "Es sollte jetzt sicherlich nicht ein Kandidat sein, der allseits bekannt ist für völkische Äußerungen oder extreme Aktivitäten in dem Bereich."

Die justizpolitische Sprecherin der Thüringer SPD-Fraktion, Dorothea Marx, signalisierte Bereitschaft, auch einen AfD-Verfassungsrichter zu akzeptieren. "Das ist dann eben so, da können wir nichts dran ändern. Die AfD kriegt dann eben ihren Richter." Man müsse sich aber die Person anschauen. Ein Kandidat müsse geeignet sein für das Amt.

Die justizpolitische Sprecherin der Linke-Fraktion, Ulrike Grosse-Röthig, sagte, dass ihre Fraktion keinen Kandidaten der AfD für den Verfassungsgerichtshof wählen wird. "Von uns gibt es für einen AfD-Richter keine Stimmen."