Es gibt tatsächlich Orte, die werden mit der Zeit viel größer als ihre eigentliche Fläche. Die Lange Heide bei Hildburghausen ist so ein Ort. Wer tagsüber dort entlang läuft, sieht Wald, Himmel und Wiesen – und einige surreale Gebilde. Wer in einer Sommernacht Anfang Juli hier steht, erlebt etwas anderes: Lichtinstallationen zwischen den Bäumen, Bühnen, die wie Fantasiewelten wirken, Menschen, die tanzen, lachen, staunen, feiern. Und mittendrin die Gewissheit: Hier ist etwas entstanden, das weit über ein Festival hinausgeht. Heidewitzka.