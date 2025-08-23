Spielgemeinschaft SV 1897 Goßmannsrod Vorstand/Präsident: Kai-Uwe Reich Abteilungsleiter: Lukas WitterTrainer/Co-Trainer: Marcel Frischmann/Maurizio Muche (Torwart-Trainer) Mannschaftsleiter: Lukas Witter Zugänge: Pino Heun (SC 07 Schleusingen) Abgänge: Leon-Pascal Höfer (SV EK Veilsdorf) Aufgebot: Angelo Beschow, Kevin Diller, Julian Ehrhardt, Alexander Ernst, Johannes Frisch, Patrick Fußy, Pascal Gerhardt, Paul Heß, Philipp Heun, Pino Heun, Tobias Keilmann, Aron Langenhan, Felix Pfeufer, Toni Pleger, Steven Scheler, Andreas Schmidt, Benedict Strebinger, Lukas Witter Anzahl der Spieler: 18 Zielstellung: Top 5
Heidewitzka-Kreisoberliga Wir haben sie alle – alle Namen und Wechsel
Redaktion 23.08.2025 - 14:00 Uhr