Vier Punkte Vorsprung: Der Tabellenführer SG Lauscha/Neuhaus profitierte am 4. Spieltag auch von der ersten Saisonniederlage der Isolator-Elf aus Neuhaus-Schierschnitz in Westhausen und der Punkteteilung zwischen Goßmannsrod und Hildburghausen II. Die Isolator-Mannschaft ging zwar auch im Unterland bei Westhausen früh in Führung. Aber mit einem Doppelschlag unmittelbar vor dem Seitenwechsel drehte Westhausen das Spiel.