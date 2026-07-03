Wochenlang war nur zu erahnen, was das Großes auf der Langen Heide in Hildburghausen passiert. Da wurde geschraubt, gehämmert, dekoriert. In der Stadt sah man ab und zu skurrile Gefährte oder Anhänger mit Bühnentechnik oder Sanitäranlagen, die sich nun allesamt an Hildburghausens Stadtrand ins Ensemble einfügen. Tag für Tag wuchs nämlich dort eine kleine Welt – fast unbemerkt. Bis zu diesem Donnerstag. Am Morgen davor sozusagen.