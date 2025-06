Es gibt Orte, die sind mehr als nur Wiese und Wald. Es gibt Menschen, die erschaffen Welten. Und es gibt Momente, in denen aus einem Traum eine Bewegung wird. Heidewitzka – dieses Festival, geboren auf einer Lichtung – der Langen Heide bei Hildburghausen - ist heute in seinem zehnten Jahr Arche und Leuchtturm zugleich. Es schützt, es strahlt. Und es hat ein Zuhause in den Herzen vieler – nicht nur im Landkreis, sondern weit darüber hinaus.