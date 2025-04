Heidenheim an der Brenz - Ein junger Mann ist beim Überqueren eines Bahnübergangs in Heidenheim an der Brenz von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Der 22-Jährige sei am Freitagabend mit seinem Rad an den geschlossenen Halbschranken des Bahnübergangs vorbeigefahren, teilte die Polizei mit.