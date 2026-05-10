Mehr als zehn Acts auf vier Bühnen, dazu sogar eine Live-Band ist am Samstag das Heide Opening auf der Langen Heide in Hildburghausen über die Bühne gegangen.
Heide Opening Die Lange Heide bebt
Redaktion 10.05.2026 - 17:36 Uhr
Samstagnacht hat zum Heide Opening die Lange Heide in Hildburghausen gebebt. Nils Ritzmann hat die Veranstaltung per Foto festgehalten. Hier sind die Bilder.
Mehr als zehn Acts auf vier Bühnen, dazu sogar eine Live-Band ist am Samstag das Heide Opening auf der Langen Heide in Hildburghausen über die Bühne gegangen.