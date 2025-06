Hegegemeinschaft „Unteres Werratal“: Noch freie Plätze im Jugendlager

Am Wochenende vom 27. bis 29. Juni findet das Jugendlager der Hegegemeinschaft „Unteres Werratal“ am Michelsteich bei Bad Salzungen (Ortsteil Witzelroda) statt. Für Kinder und Jugendliche wurden wieder spannende Angelaktivitäten am Wasser vorbereitet, weshalb der Spaß nicht zu kurz kommen wird. Neben interessanten Ausbildungsstationen zum Thema Feeder-Angeln, Gewässer- sowie Gerätekunde wird auch die „Erste Hilfe“ thematisiert. Der Besitz eines Fischereischeins und eine Vereinsmitgliedschaft sind nicht erforderlich für die Teilnahme.