Die Leitstelle Suhl alarmierte daraufhin gegen 19.45 Uhr die Feuerwehr. Über den restlichen Abend hinweg mussten insgesamt 13 Einsatzstellen abgearbeitet werden. Alle Ortsteile der Feuerwehr Suhl waren mit 62 Einsatzkräften im Einsatz.



Die schwerwiegendste Einsatzlage ereignete sich am Suhler Lautenberg. Dort stürzte ein großer Baum um und beschädigte vier geparkte Fahrzeuge sowie ein Wohnhaus. Ein Auto wurde dabei vollständig zerstört. Mithilfe der Drehleiter wurde das beschädigte Dach gesichert. Das betroffene Wohnhaus bleibt weiterhin bewohnbar. Die beschädigten Fahrzeuge konnten von Ästen und Trümmern befreit werden. Verletzte gab es keine.



Zahlreiche weitere Einsätze betrafen umgestürzte Bäume, insbesondere auf der Verbindungsstraße zwischen Suhl und Schmiedefeld sowie zwischen Dietzhausen und Schmeheim. Hier blockieren circa 25 Bäume die Straße – die Strecke Diezhausen und Schmeheim bleibt voraussichtlich bis mindestens Sonntag voll gesperrt. Eine Räumung durch die Feuerwehr war am Abend nicht mehr möglich. Auch an anderen Stellen behinderten umgestürzte Bäume laut Polizeibericht den Straßenverkehr. Im Bereich zwischen Schmeheim und Dietzhausen und in Suhl-Goldlauter landete jeweils ein Baum quer auf der Fahrbahn. Hier gab es kein Durchkommen mehr und die Straße musste bis zur Hindernisbeseitigung voll gesperrt bleiben. Auf der Straße in Richtung Schleusingerneuendorf wurde ein Baum am Straßenrand entwurzelt und hat dabei die Straßenbankette beschädigt.