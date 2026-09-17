Es ist kaum drei Monate her, da ist in Ilmenaus Fußgängerzone etwas eher untypisches passiert: Ein Dönerladen hat geschlossen. Zum Stadtfest am ersten Juniwochenende war Ende für das „Haus des Döners“ unweit des Ziegenbrunnens – und das, obwohl der Laden erst knapp vier Monate vorher geöffnet hatte. An selber Stelle übrigens, an der zuvor ein anderes Dönergeschäft war. „Ilmenaus Innenstadt besteht fast nur noch aus Dönerläden und Barbershops“ kritisieren Leser in den sozialen Medien regelmäßig.