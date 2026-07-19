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Heftige Auseinandersetzung Zeuge greift ein und wird mit Messer verletzt

Ein Zeuge geht bei einer Schlägerei dazwischen und muss danach ins Krankenhaus. Was die Polizei über den Fall bisher sagt.

Heftige Auseinandersetzung: Zeuge greift ein und wird mit Messer verletzt
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Ein Mann wurde bei einer Auseinandersetzung in Altenburg am Samstag verletzt. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

Altenburg (dpa/th) - Ein eigentlich unbeteiligter Zeuge ist bei einer Schlägerei in Altenburg eingeschritten und durch Messerstiche verletzt worden. Der 27-Jährige habe einen Beteiligten, der ein Messer hatte, am Boden festgehalten, teilte die Polizei mit. Dabei habe er sich mehrere Stichverletzungen zugezogen, sei aber nur leicht verletzt worden. Nach einer medizinischen Überprüfung habe er das Krankenhaus schnell wieder verlassen können. 

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Ausgangslage war eine Schlägerei zwischen einem 29 und einem anderen 27 Jahre alten Mann am Samstagnachmittag. Bei der Auseinandersetzung waren laut Polizei auch Stangen und Rohre im Spiel gewesen. Der mutmaßliche Messerangreifer sei vorläufig festgenommen und nach Weisung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen worden. Ermittelt werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung und zu den Hintergründen der Schlägerei.