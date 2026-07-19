Heftige Auseinandersetzung: Zeuge greift ein und wird mit Messer verletzt

Altenburg (dpa/th) - Ein eigentlich unbeteiligter Zeuge ist bei einer Schlägerei in Altenburg eingeschritten und durch Messerstiche verletzt worden. Der 27-Jährige habe einen Beteiligten, der ein Messer hatte, am Boden festgehalten, teilte die Polizei mit. Dabei habe er sich mehrere Stichverletzungen zugezogen, sei aber nur leicht verletzt worden. Nach einer medizinischen Überprüfung habe er das Krankenhaus schnell wieder verlassen können.