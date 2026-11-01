Samstagmittag in Haina. Der Pfarrer tanzt vor. Die Kirmesgesellschaft macht mit. „Narcotic“ in der Kirche, 17 Paare in Festtracht und die Freude hat hier Platz bis unters Kirchendach. Florian Freiberg hat gerade davon gesprochen, dass alles seine Zeit hat. Die Arbeit. Die Sorgen. Und das Feiern. Jetzt wird getanzt.Draußen ragt der Kirmesbaum weit über den Kirchturm hinaus, an diesem Heener Feiertag, der 2026 zufällig auf den Reformationstag fällt. Wer sich Haina dieser Tage nähert, kann schon von Weitem sehen, was hier los ist. Wenn Oktober und November aufeinandertreffen, feiert das Dorf den Geburtstag seiner Kirche. Seit Jahrhunderten. Mit Trachten und Blasmusik, mit Kirmeskuchen und dem Ruf „14, 15 – Kermes!“.