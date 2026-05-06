Lisa Behrendt könnte die Erste sein. Die erste Frau, die im neuen von Hebammen geführten Kreißsaal im Suhler Klinikum ihr Kind zur Welt bringt. Die junge Frau aus Eichberg bei Themar hat sich für die Geburt ihres zweiten Kindes für den Hebammenkreißsaal angemeldet, der am Dienstag eröffnet wurde. Der 6. Mai ist der errechnete Geburtstermin. „Noch ist aber alles ruhig“, sagt sie einen Tag zuvor, als sie mit Mann Manuel und Tochter Emilia die neue Einrichtung anschaut. So wie viele andere werdende Eltern.