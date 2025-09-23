Wer im Bad Salzunger Klinikum seine Kinder zur Welt bringen möchte, hat künftig die Möglichkeit, die Geburt allein durch Hebammen begleiten zu lassen. Das Klinikum setzt ab Oktober auf das Konzept des sogenannten Hebammen-Kreißsaals. Das bedeutet, dass bei Geburten nicht mehr per se ein Arzt zugegen ist. Allein von Hebammen begleitet, soll dem für die Frauen bedeutenden und intimen Moment der Geburt so Rechnung getragen werden.