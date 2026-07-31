Wacken - Am Rande des Heavy-Metal-Festivals in Wacken hat die Polizei am Abend nach zwei verdächtigen Personen gefahndet und ein Fahrzeug kontrolliert. Die Gesuchten wurden außerhalb des Festivalgeländes des Wacken Open Air (W:O:A) festgestellt, kontrolliert und dann für weitere Ermittlungen auf eine Dienststelle gebracht, wie die Polizei mitteilte. Es bestehe keine Gefährdung für das Festival und seine Besucher, hieß es weiter. Und: "Eine vorsorgliche Überprüfung eines Fahrzeugs ergab keine Gefahr."