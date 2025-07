Was für eine Energie! Was für ein Konzert. Schwingende Haare, gereckte Fäuste, es wird geklatscht, mitgeschrien und getanzt. Nach anderthalb Stunden Konzert im schweißgetränkten Schützenhaus verlassen die Fans freudestrahlend die Halle. Die Band hat ihr Bestes gegeben, die Fans auch. Sängerin Britta Görtz, die kurzfristig für den wiedererkrankten Sänger Marcus Bischoff eingesprungen ist, wird frenetisch gefeiert. Heaven Shall Burn im kleinen Themar – wer hätte das für möglich gehalten?