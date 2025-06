Nur noch wenige Tage, dann steigt in Themar ein musikalisches Großereignis – zumindest für Szenekenner. Die international bekannte, aus Thüringen stammende Metalcore-Band Heaven Shall Burn macht auf ihrer Albumveröffentlichungstour auch in Themar halt. Die Band hatte sich für diese besonderen Konzerte extra kleinere Spielorte ausgesucht, um das neue Album „Heimat“ den Fans vorzustellen. Und so wird es kommenden Mittwoch, 2. Juli, laut im Kulturhaus in Themar. Die 300 Tickets waren binnen Minuten ausverkauft.