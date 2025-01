Erfurt (dpa/th) - In mehreren Orten bei Erfurt ist die Wasserversorgung ausgefallen. Betroffen sind seit dem Vormittag rund 3.000 Einwohner von Ermstedt, Gottstedt, Frienstedt, Gamstädt und Kleinrettbach, wie die Stadtwerke Erfurt mitteilten. Auch drei Kindergärten in den Ortschaften sowie eine Arztpraxis seien in Mitleidenschaft gezogen, sagte eine Sprecherin.