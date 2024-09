„Werte Fahrgäste, wegen einer Störung an der Infrastruktur der Deutschen Bahn ... ist das Streckengleis Oberrohn bis Bad Salzungen und Gegenrichtung komplett gesperrt“, teilt die Südthüringen Bahn auf ihrer Internetseite mit. Die Meldung hatte Pressesprecherin Helga Tänzer dem Vernehmen nach am frühen Montagabend erreicht, an welcher sich auch Dienstagmittag noch nichts geändert habe. „Demnach kann zur Zeit kein Zugverkehr stattfinden“, heißt es. Und: „Es muss mit erheblichen Verspätungen und Anschlussverlusten gerechnet werden. Es ist ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Großraumtaxis zwischen Bad Salzungen bis Marksuhl und zurück eingerichtet.“ Ab Marksuhl verkehre der planmäßige SEV nach Eisenach. „Für weitere Fragen stehen Ihnen unsere freundlichen Mitarbeiter am Servicetelefon zur Verfügung (Tel.: 03693 50860, d. Red.) „Wir bitten um Ihr Verständnis“, schreibt die Südthüringen Bahn. Grund für die Sperrung sollen mehrere Gleisabsenkungen sein. „Die Regenfälle in den vergangenen Tagen haben zu erneuten Auswaschungen geführt“, so eine Sprecherin der Deutschen Bahn Dienstagmittag gegenüber unserer Redaktion. „Deshalb mussten wir den Verkehr einstellen.“ Derzeit warte man auf eine sogenannte Stopfmaschine, mit welcher der Schotter in dem betroffenen Gleisbett in Oberrohn für die notwendige Stabilität verdichtet werden soll. Dies könne bis nächste Woche dauern. An der Stelle der Bahnstrecke zwischen Eisenach und Bad Salzungen kommt es immer wieder zu Absenkungen, weil Salz im Untergrund ausgewaschen wird und sich Hohlräume bilden.