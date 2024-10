Havarie Fähre treibt auf der Nordsee - Passagiere bleiben gelassen

Die Passagiere seien sehr verständnisvoll mit der Lage umgegangen. "Dann haben wir sie weiterhin verpflegt mit Lebensmitteln, mit Getränken und Decken, sodass die Kleinkinder und Hunde, die dabei waren, sich in guten Händen fühlten", sagt Gall.

Schlepper bringen das Schiff in den Hafen

Erst am frühen Morgen gegen 2.15 Uhr konnten die Passagiere dann in Büsum das Schiff verlassen. Zwei Schlepper brachten das Fahrgastschiff in den Hafen, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur berichtete.

Es dauerte rund eine halbe Stunde, bis alle von Bord waren. Die meisten wirkten entspannt - und wollten nur möglichst schnell nach Hause. Nach Angaben der Polizei-Leitstelle Elmshorn wurde niemand verletzt.

Beide Generatoren ausgefallen

Es seien auch keine anderen Schiffe oder Ähnliches an der Havarie beteiligt gewesen, sagte der Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts. Ein solcher Stromausfall sei nicht ungewöhnlich und könne in der Regel mit Bordmitteln behoben werden - in diesem Fall allerdings nicht.

Dem "Hamburger Abendblatt" zufolge hatte eine Schalttafel der Elektrik für den Maschinenraum nicht funktioniert. Deswegen seien beide Generatoren ausgefallen, die Kühlung der Maschinen und damit die Maschinen selbst. Der Notgenerator konnte dem Bericht zufolge keinen Strom ins Netz einspeisen.

MS "Nordlicht" fährt als Ersatzschiff

Nach dem Stromausfall auf der Fähre MS "Funny Girl" wird das Fahrgastschiff MS "Nordlicht" am Montag die Verbindung zwischen Helgoland und Büsum abdecken. Ob das durch einen technischen Defekt beschädigte Schiff ab Dienstag wieder wie gewohnt fahren kann, ist bislang nicht sicher, wie eine Sprecherin der Reederei Adler und Eils sagte.