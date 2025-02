Karlstadt (dpa/lby) - Nahe dem Hafen der unterfränkischen Stadt Karlstadt (Landkreis Main-Spessart) hat in der Nacht ein Frachtschiff auf dem Main festgesessen. Das Schiff sei zunächst im Hafen des Zementwerks Schwenk in Schwierigkeiten geraten, habe den Hafen rückwärts verlassen und dann im Fluss quer gelegen, sagte ein Polizeisprecher. Die Main-Schifffahrt sei über Nacht gesperrt und nach der Bergung des Frachters durch ein Schleppschiff am Samstag wieder freigegeben worden. Erst vor wenigen Wochen war an gleicher Stelle bereits ein Frachtschiff festgesessen. Damals waren Flussströmungen als Ursache für die Havarie angenommen worden.