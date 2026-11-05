Ein Hauch von Paris, mondänes Düsseldorf und ganz viel Geisa: Die Anneliese-Deschauer-Galerie verwandelte sich in einen Laufsteg der Haute Couture. Der Förderverein Kunst, Kultur und Wissenschaft Geisa hatte zu einer außergewöhnlichen Modenschau eingeladen, bei der kostbare Abendroben des Modeschöpfers Hanns Friedrichs im Mittelpunkt standen. In der Düsseldorfer Modewelt trug er den Beinamen „Dior vom Rhein“. Unter den zahlreichen Gästen begrüßte Sylvia Möller auch Geisas Bürgermeisterin Manuela Henkel.