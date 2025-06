Hautarztpraxis: Neue Stiftungsarztpraxis in Thüringen eröffnet

Erfolgsmodell Stiftungspraxen

Die Stiftungspraxen in Ärztemangelregionen sind eine Art Niederlassungsschule für Mediziner, die dort die Führung einer eigenen Praxis erlernen können. Die Stiftung stellt in ihren Praxen Ärzte und das nichtärztliche Personal an und trägt die Betriebskosten. Da die Ärzte in einem Angestelltenverhältnis stehen, vermeiden sie zunächst das von vielen gescheute finanzielle Risiko einer Existenzgründung. In dem Modell ist eine Übernahme der Praxen genauso möglich wie unbefristete Anstellungen.