Pilsach (dpa/lby) - Ein 31-Jähriger ist in der Oberpfalz mit dem Auto eines Freundes in einem Garten gelandet - und hat seine verletzte Beifahrerin allein zurückgelassen. Die 19-Jährige wurde bei dem Unfall im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz mittelschwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.