Hausverbot missachtet: Mann spuckt Polizist Wasser ins Gesicht

Ein 50-Jähriger und sein Begleiter hielten demnach am Samstag ein Hausverbot eines Sicherheitsdienstes in einer Diskothek in Bayreuth nicht ein. Auch einem Platzverweis der Polizei habe sich der 50-Jährige widersetzt. Er habe sich aus dem Griff eines Beamten befreit und versucht, ihm ins Gesicht zu schlagen, als dieser ihn wegführen wollte. Den Angaben zufolge wurde er auf dem Boden gefesselt. Als die Beamten und Verstärkung ihn durchsuchten und zur Polizeistation brachten, habe der Mann trotz Fesselung immer wieder versucht, nach den Einsatzkräften zu treten. Auf der Station habe der 50-Jährige einen großen Schluck Wasser gezielt auf Gesicht und Oberkörper eines Polizisten gespuckt.