Fulda (dpa/lhe) - Bei einer Detonation sind am frühen Morgen in Fulda zwei Haustüren beschädigt worden. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand, wie das Polizeipräsidium Osthessen mitteilte. Was die Detonation auslöste, ist noch unklar. Polizei und Hessisches Landeskriminalamt sicherten Spuren. Der Knall ereignete sich den Angaben zufolge am Sonntag gegen 5.20 Uhr, betroffen davon waren zwei benachbarte Gebäude. Die Ermittlungen zum Motiv und den Tätern laufen.