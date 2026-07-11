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Haustiere Urlaubszeit: Pensionsplätze für Tiere in Thüringen begehrt

Wohin mit Mauz und Bello? Für viele Tierhalter stellt sich diese Frage in der Urlaubszeit? Nicht jede Ferienwohnung erlaubt Tiere, in Hotels kann das erst recht schwierig sein.

Erfurt/Nordhausen (dpa/th) - In Thüringen werden immer häufiger Tiersitter gebucht, um für Haustiere zu sorgen, deren Besitzer im Urlaub sind. "Aus meiner persönlichen Erfahrung beobachten wir einen klaren Trend zur Betreuung im eigenen Zuhause", sagt Kevin Schmidt, Vorsitzender des Landestierschutzverbandes Thüringen und beim Tierschutz Nordhausen. Insbesondere Katzen profitierten davon, weil Faktoren wie Revier, Tagesabläufe und andere Rahmenbedingungen erhalten blieben. Für Hunde sei dies aufgrund des höheren Betreuungsbedarfs aber weniger geeignet.

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Der neue Trend gehe einher mit einer schleichenden Verringerung des Angebots an Pensionsplätzen, wie Tierschutzbund, Tierheime und -pensionen beobachten. Allerdings gibt es dazu keine belastbaren Zahlen. Zudem sei es früher verbreitet gewesen, dass auch Tierheime die Unterkunft auf Zeit angeboten hätten. "Heute ist dies eher die Ausnahme", so Schmidt. Grund dafür sei etwa die hohe Auslastung der Tierheime mit Vermittlungstieren.

Anforderungen an Qualität und Hygiene

Außerdem gebe es inzwischen hohe Ansprüche an Qualität und Hygiene - so müssten Pensionstiere unter anderem räumlich getrennt von Vermittlungstieren untergebracht werden. "Zudem müssen wir immer ausreichend Plätze für Wegnahmen von Tieren - etwa in Fällen von 'Animal Hoarding' - bereithalten", erläutert Judith Lotthammer, Leiterin des SWE Tierheims in Erfurt. Animal Hoarding steht für das Halten viel zu vieler Tiere unter schlechten Bedingungen durch Privatleute, die zur Versorgung der Tiere nicht in der Lage sind. Unter den befragten Tierheimen bietet etwa das Tierheim Jena begrenzte Pensionsangebote für Katzen und Kleintiere an.

Viele Pensionen verzeichnen eine hohe Nachfrage. So etwa das "Grüne Hundehotel Erfurt", das sich Leiterin Franziska Eckardt zufolge auf Hunde unter zehn Kilogramm Gewicht spezialisiert hat. Obwohl die Preise für die Unterbringung wegen der vergleichsweise luxuriösen Rahmenbedingungen etwa mit Wellnessangeboten für die Vierbeiner deutlich höher liegen als sonst üblich, seien die 15 Plätze gerade in der Ferienzeit schnell ausgebucht. Buchungen müssten in dieser Zeit mindestens drei Monate im Voraus erfolgen. 

Auch in der Tierpension "Mon Plaisir" in Ilmtal ist die Nachfrage Leiterin Sylke Mönch zufolge sehr hoch. Viele andere Anbieter seien über die Jahre verschwunden, weil kein Nachfolger für den zeitintensiven Job gefunden werden konnte. Insgesamt stiegen zudem die Ansprüche der Tierbesitzer, so Mönch.

Worauf Tierhalter achten sollten

Bei der Wahl der richtigen Unterbringung für die Ferienzeit gibt es allen Befragten zufolge einiges zu beachten: Wichtig sei es zunächst, dass der Anbieter über eine entsprechende Erlaubnis gemäß dem Tierschutzgesetz verfüge und die notwendige Sachkunde besitze. Zudem sollte die jeweilige Einrichtung unbedingt auch persönlich in Augenschein genommen werden, hieß es übereinstimmend: Ein sauberes und gepflegtes Umfeld, ausreichend Platz, Rückzugsmöglichkeiten und nicht zu große Gruppen seien wichtige Faktoren.

Fehlendes Interesse am Tier, ausweichende Antworten zur Erlaubnis, ausbleibende Fragen nach dem Impfschutz der Tiere seien Signale für mögliche schwarze Schafe unter den Anbietern. Besondere Vorsicht sei beim Tiersitting geboten - immerhin würden dabei meist fremde Menschen in die eigene Wohnung gelassen. Hier könnten Referenzen und die Vorlage eines Führungszeugnisses hilfreich sein.

In jedem Fall solle der Aufenthalt möglichst frühzeitig geplant - oder sogar vermieden - werden: "Idealerweise organisiert man Familienangehörige oder Freunde und Nachbarn, die vor allem Katzen und kleine Heimtiere für die Zeit des Urlaubs im eigenen Zuhause betreuen können", so Bigalk. "Und im besten Fall darf der Hund mit in den Urlaub."