Erfurt/Nordhausen (dpa/th) - In Thüringen werden immer häufiger Tiersitter gebucht, um für Haustiere zu sorgen, deren Besitzer im Urlaub sind. "Aus meiner persönlichen Erfahrung beobachten wir einen klaren Trend zur Betreuung im eigenen Zuhause", sagt Kevin Schmidt, Vorsitzender des Landestierschutzverbandes Thüringen und beim Tierschutz Nordhausen. Insbesondere Katzen profitierten davon, weil Faktoren wie Revier, Tagesabläufe und andere Rahmenbedingungen erhalten blieben. Für Hunde sei dies aufgrund des höheren Betreuungsbedarfs aber weniger geeignet.