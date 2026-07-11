Anforderungen an Qualität und Hygiene

Außerdem gebe es inzwischen hohe Ansprüche an Qualität und Hygiene - so müssten Pensionstiere unter anderem räumlich getrennt von Vermittlungstieren untergebracht werden. "Zudem müssen wir immer ausreichend Plätze für Wegnahmen von Tieren - etwa in Fällen von 'Animal Hoarding' - bereithalten", erläutert Judith Lotthammer, Leiterin des SWE Tierheims in Erfurt. Animal Hoarding steht für das Halten viel zu vieler Tiere unter schlechten Bedingungen durch Privatleute, die zur Versorgung der Tiere nicht in der Lage sind. Unter den befragten Tierheimen bietet etwa das Tierheim Jena begrenzte Pensionsangebote für Katzen und Kleintiere an.