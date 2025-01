Haustiere und Demenzsymptome Verwirrt, desorientiert: Viele Hunde und Katzen haben Demenz

Aufmerksamkeit für ältere Tiere und Demenz-Problematik wächst

Da viele Haustiere inzwischen sehr alt werden, wächst auch die Aufmerksamkeit für das Thema, wie Holger Volk beobachtet. Aktuell sei es aber oft noch so, dass Mediziner vor Ort lediglich Begleiterkrankungen etwa am Herzen, an der Niere oder an den Gelenken diagnostizieren und behandeln. "Das Gehirn ist bisher nicht so im Fokus, aber das kommt immer mehr."