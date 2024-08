Haustiere: Labradoodle, Cockapoo: Mischung nicht gesünder als Rassehund

Nachfolge für Facharztpraxis Zella-Mehlis Kein Ende für die Endoskopie

Ulrike Kraußlach und ihr Praxisteam sind in 32 Jahren miteinander gewachsen. Im Gesundheitszentrum Zella-Mehlis widmen sie sich den kleinen und großen Nöten ihrer Patienten. Die Ärztin geht nun in den Ruhestand – die Nachfolgerin steht schon in den Startlöchern.