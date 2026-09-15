Hausparty: Bei Party Wohnung verwüstet - 15-Jähriger springt und flieht

Seine Freunde alarmierten die Polizei, weil der Jugendliche bei dem Sprung auf dem Kopf gelandet sein und sich möglicherweise schwer verletzt haben könnte. Daraufhin suchten Einsatzkräfte mit einem Polizeihubschrauber und einer Rettungshundestaffel nach ihm. Nach etwa fünf Stunden kehrte der 15-Jährige wohlbehalten zurück. Nach Polizeiangaben hatte er zu diesem Zeitpunkt noch etwa 0,7 Promille.