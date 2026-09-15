Freising (dpa/lby) - Eine aus dem Ruder gelaufene Hausparty hat am Montag in Freising eine stundenlange Suche nach einem 15-Jährigen ausgelöst. Der Jugendliche hatte während der Abwesenheit seiner Eltern Freunde eingeladen, wie die Polizei mitteilte. Zunehmend alkoholisiert verwüsteten die Gäste demnach die Wohnung. Aus Angst vor der Reaktion seiner Eltern sei der 15-Jährige aus dem ersten Stock gesprungen und davongelaufen.
Hausparty Bei Party Wohnung verwüstet - 15-Jähriger springt und flieht
dpa 15.09.2026 - 09:08 Uhr