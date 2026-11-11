Haushaltsverhandlungen: Voigt pocht erneut auf Stromsteuersenkung für alle

Erfurt (dpa/th) - Kurz vor Abschluss der Haushaltsverhandlungen im Bund pocht Thüringens Regierungschef Mario Voigt (CDU) erneut auf eine Senkung der Stromsteuer für alle. "Der Bund muss im Bundeshaushalt das Geld für die Senkung der Stromsteuer für alle bereitstellen, wie sie im Koalitionsvertrag versprochen wurde", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Unsere Familien und unser Mittelstand brauchen endlich günstigere Energiepreise." Eine niedrigere Stromrechnung mache den Alltag wieder bezahlbarer.