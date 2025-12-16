Es sind zwei freiwillige Aufgaben, die die Stadt Themar nun vorerst nicht mehr weiterführen wird. Zum 31. Dezember 2025 wird die Touristinformation geschlossen. Zum 31. Januar 2026 wird die Bibliothek nicht mehr betrieben. Es ist die finanzielle Lage der Kommune, die den Stadtrat nun dazu zwingt, Einsparpotenziale zu heben und auch Einnahmen zu erhöhen. Denn die Stadt Themar muss im kommenden Jahr ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen. Ein solches wird gefordert, wenn die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune gefährdet ist, weil die Ausgaben die Einnahmen übersteigen. Und zu allererst muss die Kommune ihre Pflichtaufgaben erfüllen können. Eine Tourist-Information oder eine Bibliothek zu betreiben zählt nicht dazu.