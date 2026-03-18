Aufgrund der finanziellen Situation muss die Stadt Themar in die Haushaltssicherung. Der Stadtrat hat nun das Sicherungskonzept dazu – rückwirkend zum Jahresbeginn – beschlossen. In den vergangenen Jahren hätten Fehlbeträge dazu geführt, dass der Verwaltungshaushalt nur durch Zuführungen aus dem Vermögenshaushalt oder aus der Rücklage ausgeglichen werden konnten. Um die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Kommune zu gewährleisten, muss die Stadt in den kommenden Jahren Einsparungen vornehmen und bessere Einnahmen erzielen. „Der Stadtrat hat dazu in verschiedenen Arbeitsgruppen geprüft, was gemacht werden könnte und wo Potenzial liegt“, erklärt Bürgermeister Joachim Hanf.