Es war schwer. Doch der Haushaltsplan-Entwurf steht. Und er ist ausgeglichen. Allerdings nicht so, wie er sollte. Im Verwaltungshaushalt, also in dem Haushaltsteil, der die laufenden Einnahmen und Ausgaben der Stadt, den „täglichen Bedarf“ decken sollte, klafft ein Loch. Das wird gestopft mit Geld aus dem Vermögenshaushalt. Konkret wird die allgemeine Rücklage geschröpft. Mit Hilfe einer hohen sechsstelligen Summe wird der Verwaltungshaushalt ausgeglichen.