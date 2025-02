Eine gewichtige Information eher unschöner Art zum aktuellen Haushalt hatte Ilmenaus Stadtkämmerer Tommy Melchior am Donnerstagabend im Hauptausschuss zu vermelden. Beim Gewerbesteueraufkommen würden verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, weshalb in manchen Wirtschaftsjahren verschiedene Effekte erst später eintreten könnten. „Machen wir es kurz: Es ist ein Effekt eingetreten“, so Melchior: „Wir reden im Moment von einer Größenordnung von etwa 20 Prozent des Haushaltsansatzes, der nach jetzigem Stand schlicht und ergreifend fehlt.“ In Zahlen sei das ein mittlerer einstelliger Millionenbetrag. Das habe verschiedene Gründe: Hauptsächlich sei es durch Abrechnungen aus dem Jahr 2022, in dem neben den Corona-Auswirkungen auch die des Ukraine-Krieges spürbar wurden. Von anderen Krisen im Vorfeldjahr sei Ilmenau verschont geblieben. „Jetzt erleben wir etwas, was andere schon vorher oder regelmäßiger erlebt haben“, so Melchior.