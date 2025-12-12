Ohne Schulden, dafür mit Möglichkeiten für Investitionen und fürs Sparen – der Stadt Oberhof ist gelungen, wovon viele Kommunen nur träumen können. Die Rennsteigstadt hat einen ausgeglichenen Haushalt für 2026 vorgelegt, der in der jüngsten Stadtratssitzung beschlossen wurde. Rund 7,16 Millionen Euro beträgt das Gesamtvolumen des Oberhofer Haushalts 2026, der sowohl Investitionen als auch Rücklagen ermöglicht.