Die Vereidigung des vor Wochen wiedergewählten Bürgermeisters Dominik Straube war der erste, noch recht freundliche Akt in dieser 6. Sitzung des Gemeinderates Geratal am Dienstag in Gräfenroda. Die Geschenke – ein Präsentkörbchen, Blumen und ein „Kaiser Wilhelm“-Apfelbäumchen – eingeschlossen. Gar nicht mehr freundlich gestaltete sich die Lage, als bei der Einwohnerfragestunde Ex-Gemeinderätin Christiane Schön als Geraberger Ortschaftsratsmitglied (Bürger fürs Geratal) das Wort ergriff. Die Kernfrage: Warum es im Vorfeld im Geraberger Ortschaftsrat keine abschließende zusammenfassende Information zum heute zu beschließenden Haushalt 2025 und auch keine Möglichkeit zum Einbringen von Vorschlägen in diesen gab. Das sei gesetzliche Pflicht und durch nichts zu entschuldigen, so die Ortschaftsrätin. Sie kündigte eine offizielle Beschwerde bei der Kommunalaufsicht an.