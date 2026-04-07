In Roßdorf ging es recht schnell: Die Gemeinderäte hatten sich in nicht öffentlicher Sitzung mit dem Haushaltsplan 2026 erstmals befasst, im Anschluss gab es im öffentlichen Teil der Beratung gleich den Beschluss dazu. „Das ist an sich ungewöhnlich, aber in Roßdorf ist jetzt auch nicht so viel geplant, das länger beraten und diskutiert werden musste“, sagte Susan Semisch, die Kämmerin der erfüllenden Gemeinde Breitungen. Sie hatte in der Ratssitzung das Zahlenwerk erläutert und schon mal dazu aufgerufen, alsbald für den nächsten Haushalt Anregungen und Wünsche zu äußern. „Das nehmen wir gerne auf, es soll schließlich kein Haushalt der Verwaltung werden.“