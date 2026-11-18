Freie Kultur bekommt weniger Förderung

Die Kultur soll den Rotstift besonders zu spüren bekommen. So soll unter anderem die Kunsthalle Nürnberg, eine Ausstellungsfläche für internationale Gegenwartskunst, komplett geschlossen werden. Auch das Haus des Spielens soll zumachen, ebenso wie Treffpunkte. Für Kinos und Museen sollen städtische Zuschüsse gekürzt werden, im Museum Industriekultur sollen keine Sonderausstellungen mehr finanziert werden.

Protest gegen Kürzungen

Die Opposition im Stadtrat hat gegen das Konsolidierungskonzept eine ganze Armada von Änderungsanträgen eingebracht. Viele Gruppen im und außerhalb des Stadtparlamentes führen vor allem ein Argument ins Feld: Warum muss sich Nürnberg ausgerechnet jetzt teure Großprojekte leisten, wenn nicht einmal genügend Geld für Schwimmbäder, Schulen und Kindergärten da ist? Der Ausbau des Frankenschnellweges, Zankapfel seit Jahrzehnten und nun per Bürgerentscheid zur Realisierung durchgeboxt, ist ein Beispiel. Aber auch der Ausbau des Stadions und die Sanierung des Opernhauses sind Großprojekte, die zig Millionen Euro verschlingen.