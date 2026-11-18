Nürnberg (dpa/lby) - In der Stadt Nürnberg herrschen große Geldsorgen. Die mit rund einer halben Million Einwohnern zweitgrößte Kommune Bayerns muss auf jeden Euro schauen, weil sie riesige Schulden plagen, die Einnahmen etwa aus der Gewerbesteuer sinken und die Ausgaben steigen. "Nie zuvor musste die Stadt so große Summen einsparen, nie zuvor waren wir gezwungen, so dramatisch in den städtischen Haushalt und damit auch in das Leben unserer Stadtgesellschaft einzugreifen", sagt Oberbürgermeister Marcus König (CSU). Nürnberg ist damit das wohl größte und eindringlichste Beispiel für die klamme Finanzsituation der bayerischen Kommunen.