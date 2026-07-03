Haushaltsentwurf: Sachsens Regierung legt erneut Rekordhaushalt vor

Dresden (dpa/sn) - Die sächsische Regierung will in den beiden kommenden Jahren rund 53,5 Milliarden Euro ausgeben. "Der Gesamtetat ist damit so groß wie noch nie", teilte das Finanzministerium mit. Der Regierungsentwurf für den Doppelhaushalt sieht für das Jahr 2027 Ausgaben von 26,5 Milliarden Euro vor, im Jahr darauf sollen es 27 Milliarden Euro sein. Das Kabinett hatte den Entwurf beschlossen und an den Landtag weitergeleitet. Man versuche einen Spagat hinzubekommen zwischen dem, was für das Land wichtig ist, und der notwendigen Konsolidierung, sagte Finanzminister Christian Piwarz (CDU).