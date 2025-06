Es war keine leichte Aufgabe für Jens Ehle: Kaum im Amt als neuer Kämmerer der Stadtverwaltung Zella-Mehlis, musste er sich durch ein Zahlenwerk arbeiten, das längst keine riesigen Sprünge mehr zulässt. „Ich hatte zum Glück den Bürgermeister beratend an meiner Seite“, dankt er für dessen Unterstützung. Immerhin hat Torsten Widder als sein Vorgänger ein Jahrzehnt lang überblickt, was Zella-Mehlis einnimmt und ausgibt. Dies ausgeglichen vorzulegen, sei auch dieses Jahr das Ziel gewesen, sagt der Stadtchef. Am Dienstag konnte der Zella-Mehliser Stadtrat den Haushalt mit 16 Ja-Stimmen, zwei Nein-Stimmen und einer Enthaltung beschließen.