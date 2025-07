Berlin - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat deutsche "Weltmarken" wie das Bauhaus gegen Attacken der AfD in Schutz genommen und besondere Unterstützung zugesagt. Rechtsextreme Attacken aufs Bauhaus knüpften "direkt an die Verfolgung der Bauhausträger durch die NSDAP an", sagte Weimer in der Debatte über seinen Haushalt im Bundestag.