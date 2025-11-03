Sowohl die Problemlagen, als auch die Debatte glichen der Situation im Herbst 2024, als das Papier für dieses Jahr vorgestellt wurde. Insbesondere jene Kreistagsmitglieder, die auch Bürgermeister sind, kritisieren diesen Plan. Weil er erneut eine Erhöhung der Kreisumlage vorsieht, die sich massiv auf die ohnehin schon angespannte Finanzlage der kreisangehörigen Kommunen auswirken wird. Erstmals werden darum auch freiwillige Leistungen des Landkreises und auch Investitionen des Landkreises in Frage gestellt. Der ungedeckte Finanzbedarf des Landkreises beträgt nach derzeitigem Stand 34,54 Millionen Euro. Diesen Betrag müssen die Städte und Gemeinden als Kreisumlage aufbringen. Der Hebesatz für diese Umlage liegt nun bei 49,29 Prozent. Das sind 2,02 Prozent mehr als im aktuellen Haushalt aufgerufen sind. In einem ersten Vorentwurf hatte die Quote sogar bei 50,91 Prozent gelegen.